Sta succedendo vicino a te: presto una stazione aerea!

A Morsang-sur-Orge, la costruzione del ponte è in corso sulla RD77.
I lavori, eseguiti di notte e nei giorni feriali, saranno completati nell'ottobre 2020. Saranno quindi necessarie 8 settimane per costruire il ponte su cui verrà costruita l'unica stazione sopraelevata del percorso.
Una vera prodezza tecnica, culminerà a 6 metri di altezza e faciliterà notevolmente gli spostamenti degli abitanti della città e degli studenti delle scuole Charles-Péguy e Monge in particolare.
