Sta succedendo vicino a te: presto una stazione aerea!

A Morsang-sur-Orge, la costruzione del ponte è in corso sulla RD77.

I lavori, eseguiti di notte e nei giorni feriali, saranno completati nell'ottobre 2020. Saranno quindi necessarie 8 settimane per costruire il ponte su cui verrà costruita l'unica stazione sopraelevata del percorso.

Una vera prodezza tecnica, culminerà a 6 metri di altezza e faciliterà notevolmente gli spostamenti degli abitanti della città e degli studenti delle scuole Charles-Péguy e Monge in particolare.

Trovaci ogni lunedì fino a ottobre sulla nostra pagina Facebook, per seguire l'avanzamento del cantiere.

E per saperne di più sulla costruzione di una stazione aerea, non esitate a guardare questo video.