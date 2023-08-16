Lungo il percorso vengono installate antenne di radiocomunicazione. Ma a cosa serviranno esattamente?
Queste antenne, chiamate TETRA (Terrestrial Trunked Radio), forniranno la copertura radio necessaria per il funzionamento e il mantenimento della sicurezza della linea tram-treno T12.
In termini concreti, consentiranno di garantire gli scambi radio tra i macchinisti e il posto di comando situato a Massy-Palaiseau, di localizzare i tram-treni in tempo reale e di garantire la gestione delle informazioni ai passeggeri nelle stazioni.
Al fine di coprire l'intera linea, 6 antenne TETRA sono attualmente installate lungo il percorso di 20 km.