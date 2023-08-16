I lavori in rue des Rossays a Savigny-sur-Orge (gennaio – febbraio 2020)

In rue des Rossays a Savigny-sur-Orge, la seconda fase della costruzione del muro di contenimento riparte e richiede nuovamente la trebbiatura delle palancole. Questo lavoro sarà svolto da Île-de-France Mobilités durante i mesi di gennaio e febbraio 2021. Causeranno un rumore significativo per i residenti locali, anche di notte.

> Che lavoro deve essere fatto?

Il lavoro consiste nel guidare tavole di acciaio (chiamate "palancole") nel terreno mediante trebbiatura. L'obiettivo è sostenere l'argine SNCF per consentire la costruzione delle strutture che ospiteranno la piattaforma tranviaria.

> Quando si svolgono i lavori?

Questo lavoro, tecnicamente molto complesso, richiede l'interruzione del traffico ferroviario per motivi di sicurezza. Si svolgono quindi nei fine settimana e di notte durante i periodi di interruzioni temporanee del traffico concesse da SNCF.

I lavori iniziano il venerdì a mezzanotte e terminano il lunedì alle 5 del mattino.

> Lavori preparatori:

Da venerdì 8 gennaio a lunedì 11 gennaio

> Trebbiatura:

Da venerdì 15 a lunedì 18 gennaio

Da venerdì 22 a lunedì 25 gennaio

Da venerdì 5 a lunedì 8 febbraio

Da venerdì 19 febbraio a lunedì 22 febbraio (fine settimana di riserva che verrà utilizzato a seconda dello stato di avanzamento dei lavori)

I lavori di trebbiatura si svolgeranno anche da lunedì 11 a mercoledì 13 gennaio (dalle 8 alle 17) in un'area che non influisce sul traffico ferroviario.

> Che differenza fa?

Il metodo di trebbiatura provoca rumori significativi per i residenti locali, anche di notte.

Durante il periodo di lavoro, il traffico sarà interrotto su Rue des Rossays, ma l'accesso sarà garantito a tutti i residenti.

Poiché i lavori del fine settimana si svolgono durante le interruzioni del traffico ferroviario, la RER C non funzionerà durante i fine settimana di lavoro.

SNCF informerà i passeggeri al fine di preparare al meglio i loro viaggi.

Ci scusiamo per l'inconveniente e siate certi del nostro impegno a ridurre al minimo i disagi alla vostra vita quotidiana. Grazie per la vostra comprensione.