Lavori civili alla stazione di Champlan (febbraio 2022)

In cosa consiste il lavoro?

Nell'ambito della creazione della stazione di Champlan (all'incrocio tra la linea ferroviaria RER C e Chemin de Chilly), devono essere costruite piattaforme, due ascensori e un sottopassaggio.

Quando si svolgeranno?

I lavori sul sottopassaggio saranno eseguiti ininterrottamente dalla mezzanotte di venerdì 25 febbraio a lunedì 28 febbraio alle ore 5:00.

Quali saranno le conseguenze?

17 gennaio e 22 febbraio

Il traffico sarà ridotto a mezza carreggiata con traffico alternato su Chemin de Chilly da Rue de l'Orme Saint-Germain.

Il parcheggio sarà vietato su questo tratto di corsia.

Dal 22 febbraio per un periodo di un mese

Il traffico sarà vietato sulla stessa porzione di corsia, così come su parte dell'impasse des Belles Fontaines (tranne residenti, servizi di emergenza, polizia, gendarmeria e veicoli municipali). Anche il parcheggio sarà vietato.