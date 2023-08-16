Tram

Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

La costruzione della stazione di Massy-Europe sta procedendo

Tra le stazioni di Massy-Palaiseau e Longjumeau, sono state create due nuove stazioni per soddisfare le vostre esigenze di viaggio.

Tra questi, la stazione Massy-Europe situata vicino al parco commerciale con lo stesso nome.

La costruzione della stazione è in corso.

Diversi passi importanti sono già stati raggiunti:

– La costruzione del ponte sotto i binari ferroviari rue Migaux

– Lavori di bonifica

– La realizzazione della rampa di accesso dedicata alle Persone a Mobilità Ridotta (PRM)

 

Entro la fine del 2021 saranno realizzati i seguenti progetti:

– Costruzione di banchine

– Installazione di cordoli

– Rivegetazione e semina del versante adiacente

– Collegamento elettrico

 

Scopri il cantiere in immagini!

Ponte rue Léon Migaux - Stazione Massy Europe
Rampa d
Vista dei binari dai binari della stazione di Massy-Europe
