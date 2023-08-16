La costruzione della stazione di Massy-Europe sta procedendo
Tra le stazioni di Massy-Palaiseau e Longjumeau, sono state create due nuove stazioni per soddisfare le vostre esigenze di viaggio.
Tra questi, la stazione Massy-Europe situata vicino al parco commerciale con lo stesso nome.
La costruzione della stazione è in corso.
Diversi passi importanti sono già stati raggiunti:
– La costruzione del ponte sotto i binari ferroviari rue Migaux
– Lavori di bonifica
– La realizzazione della rampa di accesso dedicata alle Persone a Mobilità Ridotta (PRM)
Entro la fine del 2021 saranno realizzati i seguenti progetti:
– Costruzione di banchine
– Installazione di cordoli
– Rivegetazione e semina del versante adiacente
– Collegamento elettrico
Scopri il cantiere in immagini!