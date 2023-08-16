Épinay-sur-Orge: costruire un hub di trasporto multimodale

400 posti auto, 1 stazione degli autobus, 1 stazione del tram e collegamenti pedonali con la RER C e il quartiere Grand Vaux saranno costruiti sul sito del futuro hub di trasporto multimodale di Épinay-sur-Orge. L'attuale stazione è in fase di trasformazione per offrire agli utenti interconnessioni tra diversi mezzi di trasporto. Pertanto, sarà possibile effettuare collegamenti rapidi tra la stazione del tram T12, la futura stazione degli autobus, la RD257 e la RER C.

L'accesso a questo hub di viaggio sarà facilitato per tutti: gli abitanti di Épinay-sur-Orge e Savigny-sur-Orge, gli utenti dei trasporti pubblici, i pedoni, i ciclisti e gli automobilisti.