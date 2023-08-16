Tram

Chiusura notturna dell'autostrada A6 (settembre 2019)

Data di pubblicazione: 1 agosto 2019

Chiusura notturna dell'autostrada A6 tra Wissous e Lisses

> Che lavoro deve essere fatto?
Lancio e installazione dei ponti Grigny e Ris-Orangis che consentiranno al tram T12 di attraversare l'autostrada.

> Quando avverrà la chiusura?
L'autostrada A6 sarà chiusa di notte da lunedì 2 settembre a venerdì 4 ottobre.
Le chiusure avverranno solo nei giorni feriali dal lunedì sera al venerdì mattina dalle 21:30 alle 5.

> Che differenza fa?
I consueti percorsi alternativi sono previsti tramite la RN 104, la A10 o la RN7 (vedi mappa sul retro).

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi durante i vostri viaggi e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

