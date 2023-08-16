La costruzione del tram T12 è ripresa!

La crisi sanitaria ha costretto Île-de-France Mobilités, SNCF e i loro partner a rivedere la pianificazione dei lavori. Dal 27 aprile, la ripresa della costruzione del tram T12 è stata gradualmente effettuata con personale ridotto e nel rigoroso rispetto delle misure sanitarie in vigore. Oggi, queste sono vere e proprie sfide tecniche che i team del tram T12 devono affrontare in molti punti lungo il percorso.

A Épinay-sur-Orge e Savigny-sur-Orge sono iniziati i lavori su larga scala

A Épinay-sur-Orge e Savigny-sur-Orge, i grandi lavori tecnicamente complessi sono stati avviati a maggio per preparare l'arrivo del tram T12. Île-de-France Mobilités e SNCF, co-proprietari di questo grande progetto, stanno mettendo in comune questo lavoro al fine di ridurre al minimo l'impatto sul benessere dei residenti. I lavori si sono svolti vicino ai binari ferroviari e in un ambiente urbano molto limitato in termini di accesso. Per la sicurezza di tutti, dovevano avvenire durante le interruzioni del traffico ferroviario, programmate con largo anticipo.

A sud dell'hub multimodale di Épinay-sur-Orge, SNCF ha creato un ponte ferroviario che consentirà al tram T12 di circolare sotto i binari della RER C. Dal 2019, la struttura del ponte ferroviario era in costruzione nel parcheggio della stazione RER. La sua corsa è avvenuta tra giovedì 21 e sabato 23 maggio, durante un'interruzione del traffico ferroviario. In soli 3 giorni, questa operazione di "punzonatura" ha permesso di smantellare i binari della RER C, scavare l'argine, strappare il ponte ferroviario nella sua posizione finale e reinstallare i binari. Alla fine, il ponte ferroviario consentirà al tram T12 di correre sotto i binari della RER C. Saranno inoltre allestite corsie dedicate per autobus e biciclette.

A livello del chemin des Tourelles, a Épinay-sur-Orge, e della rue des Rossays, a Savigny-sur-Orge, sono stati eseguiti lavori da Île-de-France Mobilités per realizzare un sostegno temporaneo, consolidando il terrapieno dei binari ferroviari lungo la rue des Rossays. Infatti, il futuro tram T12 correrà lungo la rue des Rossays che è una strada relativamente stretta, lungo la quale circola già la RER C. È quindi necessario liberare spazio sufficiente per far circolare il tram spostando uno dei due binari ferroviari. Il consolidamento dell'argine è necessario per costruire le strutture che ospiteranno la piattaforma del tram T12. Per ottenere i supporti provvisori, le assi di acciaio (chiamate "palancole") sono state spinte nel terreno usando un metodo chiamato "trebbiatura".

Si sono svolti tre fine settimana di lavoro: dall'8 al 10 maggio, principalmente sul lato di Épinay-sur-Orge (chemin des Tourelles), dal 21 al 24 maggio e dal 30 maggio al 1 ° giugno principalmente sul lato di Savigny-sur-Orge (rue des Rossays).

A Évry-Courcouronnes, si sta preparando la spinta del ponte sull'autostrada A6 e stanno iniziando i lavori nel centro della città

A Évry-Courcouronnes, i lavori preparatori per la costruzione del ponte sull'autostrada A6 sono ripresi alla fine di aprile. Dopo i ponti di Grigny e Ris-Orangis, varati lo scorso settembre, questo sarà il 3° ponte ad essere spinto sopra l'autostrada. La costruzione di questi 3 ponti è un grande progetto che richiede il coordinamento di molti attori e richiede tecnica e precisione al millimetro. La spinta di questa struttura avverrà dall'8 giugno al 10 luglio e richiederà chiusure dell'autostrada A6 e della N104 di notte, nei giorni feriali.

Nel centro della città di Évry-Courcouronnes, su Avenue Paul Delouvrier e Boulevard François Mitterrand, sono iniziati anche i lavori per l'installazione del tram T12. È in corso una prima fase di lavori preparatori (rimozione dell'arredo urbano, installazione di luci temporanee, ecc.). A giugno inizieranno i lavori su strade e marciapiedi, inizialmente sul lato sud di Avenue Paul Delouvrier e Boulevard François Mitterrand. Dall'autunno 2020, e per circa un anno, una terza e ultima fase di lavori consentirà di eseguire i lavori sul lato nord, compresa la costruzione della piattaforma del tram T12, la costruzione della stazione e la posa delle rotaie...

A Morsang-sur-Orge, Grigny e Ris-Orangis, la costruzione di rampe riprende

A Morsang-sur-Orge, i lavori per costruire rampe (chiamate "boom") sono ripresi il 18 maggio, lungo il Parc du Séminaire. Permetteranno al tram T12 di accedere alla stazione sopraelevata Parc du Château. Sono stati inoltre ripresi i lavori preparatori per la costruzione della stazione.

A Grigny e Ris-Orangis, la costruzione di rampe su entrambi i lati di ciascuno dei ponti sull'autostrada A6 è stata riavviata, così come lo sviluppo di questi ponti.