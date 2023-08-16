In bicicletta lungo il tram T12
Oltre ad ampliare l'offerta di trasporto pubblico sul territorio, il tram T12 contribuisce al rispetto dell'ambiente sviluppando il traffico dolce.
Lungo il percorso, tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, saranno create corsie morbide: ciclisti e pedoni potranno viaggiare in sicurezza. In ogni stazione saranno allestiti cerchi per biciclette. A Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (stazione Amédée Gordini) e Évry-Courcouronnes, lo sviluppo sarà completato da armadietti sicuri per biciclette chiamati Véligo. Così tutti saranno in grado di continuare il loro viaggio in tram, a piedi o in bicicletta in buone condizioni.
LO SAPEVATE?
Île-de-France Mobilités sta perseguendo il suo obiettivo di 50.000 posti auto per biciclette aggiuntivi entro il 2025.
Maggiori informazioni sul sito web di Navigo (sezione "Organizzo il mio viaggio")