Il tram T12: il requisito dell'accessibilità

In qualità di proprietari del progetto, Île-de-France Mobilités e SNCF si impegnano nella costruzione del tram T12: vengono attuate misure ambientali ma anche accessibilità al tram per tutti.

In modo che tutti possano accedere al tram senza difficoltà, i binari saranno sollevati in modo che il gradino e la piattaforma siano alla stessa altezza. Questo vale anche per i binari RER le cui piattaforme saranno riqualificate.

Le stazioni situate tra Massy-Palaiseau e Petit-Vaux e la stazione sopraelevata di Morsang-sur-Orge saranno dotate di ascensori per facilitare l'accesso alle piattaforme.

Per quanto riguarda le altre stazioni, saranno situate a livello della strada, per facilitare l'ingresso e l'uscita.

Inoltre, annunci visivi e sonori informeranno tutti gli utenti.

Lo sapevate?

Il tram T12 sarà accessibile anche ai ciclisti che desiderano lasciare le loro biciclette per continuare il loro viaggio in tram: le attrezzature per l'accoglienza delle biciclette saranno installate in ogni stazione. A Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (stazione Amédée

Gordini) e Évry-Courcouronnes, lo sviluppo sarà completato dai parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités.

Il tram T12 è:

6,5 km di corsie morbide (cicli pedonali) create

12 posti PMR per treno

Quasi 250 posti bici creati

2 passeggini possibili per remo