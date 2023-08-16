Il tram T12 più vicino agli studenti delle scuole medie

Gimmy e Patrice, gli agenti locali, hanno mostrato il cantiere del tram T12 agli studenti dei collegi Charles Péguy situato a Morsang-sur-Orge e Jean Lurçat situato a Ris Orangis, due città attraversate dal tram T12.

In totale, 130 studenti del 3 ° anno sono stati in grado di andare dietro le quinte della realizzazione del progetto, scoprire i mestieri del sito e porre tutte le loro domande.

Torna in foto in questi giorni ricchi di apprendimento!