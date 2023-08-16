Il tram T12 più vicino agli studenti delle scuole medie

Tram

Gimmy e Patrice, gli agenti locali, hanno mostrato il cantiere del tram T12 agli studenti dei collegi Charles Péguy situato a Morsang-sur-Orge e Jean Lurçat situato a Ris Orangis, due città attraversate dal tram T12.

In totale, 130 studenti del 3 ° anno sono stati in grado di andare dietro le quinte della realizzazione del progetto, scoprire i mestieri del sito e porre tutte le loro domande.

Torna in foto in questi giorni ricchi di apprendimento!

Visita del percorso da parte degli studenti del Charles Péguy College
Visita del percorso da parte degli studenti del Collegio Jean Lurçat