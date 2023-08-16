Il tram T12 contribuisce alla protezione dell'ambiente
Gli interventi inizieranno nella base per il tempo libero di Port-aux-Cerises a Draveil. Saranno messe in atto misure per compensare gli impatti residui del tram T12 sugli habitat naturali e sulle specie protette.
Queste misure riguardano due appezzamenti del centro ricreativo: Port Courcel e Les Mousseaux.
Le misure attuate sul terreno di Port Courcel (boschi, prati e alberi):
Aree boschive:
– rigenerazione spontanea della vegetazione;
– creazione di aperture e diradamenti (meno aceri sicomoro), diversificazione della popolazione;
– lavori di pulizia.
Prati e alberi:
– preparazione del terreno, controllo delle specie invasive e rivegetazione;
– rigenerazione spontanea della vegetazione.
Queste misure miglioreranno la capacità di accoglienza del sito per:
• uccelli forestali (alimentazione e nidificazione);
• pipistrelli (alimentazione e riparo sugli alberi);
• lo scoiattolo rosso;
• uccelli in ambienti da semi-aperti a aperti;
• rettili.
Le misure messe in atto sulla trama di Les Mousseaux (prati e alberi e ambienti acquatici):
– installazione di cassette nido per ospitare la ballerina e il martin pescatore;
– creazione di un canneto;
– creazione di un prato diversificato;
– creazione di siti di nidificazione per lo svasso maggiore;
– Insediamento di piante elofite sulla riva.
Queste misure miglioreranno la capacità di accoglienza del sito per:
• nidificazione degli uccelli canneti (in particolare lo svasso maggiore);
• nidificazione del martin pescatore e della ballerina del torrente;
• l'alimentazione dell'airone cenerino e del Grande Comore.