Il tram-treno T12 in immagini: scopri lo stato di avanzamento del cantiere!

I lavori per la costruzione del tram-treno T12 procedono a buon ritmo. Durante l'estate del 2022, le squadre sono rimaste mobilitate per continuare le operazioni in corso. Facciamo il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per settore:

PARTE FERROVIARIA DEL PERCORSO

Sul tratto ferroviario, tra Massy-Palaiseau ed Épinay-sur-Orge, i lavori consistono nell'adeguamento della rete ferroviaria esistente all'arrivo del tram-treno T12:

Adeguamento delle stazioni esistenti per trasformarle in stazioni tranviarie

In questo contesto, l'apparecchiatura di segnalazione del tram-treno è in fase di installazione. Il completamento di questo lavoro è previsto per settembre 2022. I test dinamici avranno quindi luogo in autunno.

Parallelamente, da giugno 2022, è iniziato anche lo sviluppo delle stazioni.

Costruzione di due nuove stazioni

Il progetto prevede la costruzione di due nuove stazioni che non fanno parte delle attuali stazioni RER C: Massy Europe Station e Champlan Station. La costruzione continua.

cantone di Épinay-sur-Orge

Alla stazione RER di Épinay-sur-Orge, i lavori inizieranno in autunno per estendere le piattaforme RER C e facilitare il collegamento con il tram-treno T12, all'interno del nodo di interscambio multimodale.

PARTE URBANA

Sulla parte urbana tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, i lavori mirano a inserire il tram in città.

Épinay-sur-Orge/Savigny-sur-Orge

I cantieri navali sono attualmente molto attivi in queste città. I lavori di posa delle rotaie proseguono a Epinay-sur-Orge e procedono gradualmente fino alla rue des Rossays (Savigny-sur-Orge). Le operazioni dovrebbero continuare fino alla fine del 2022.

Morsang-sur-Orge

Nel parco del Seminario, le operazioni relative alla compensazione idraulica del tram-treno T12 sono previste per l'autunno 2022. Mirano a promuovere l'integrazione paesaggistica della tramvia preservando il patrimonio vegetale del sito.

La costruzione della struttura della stazione Parc du Château inizierà questo autunno.

Lungo la A6, a seguito della costruzione del muro di contenimento tra la stazione Parc du Château e Viry-Chatillon, è stata completata la costruzione della piattaforma su cui circolerà la tramvia. La successiva posa delle rotaie sarà completata in autunno.

Viry-Châtillon

I binari del tram sono stati completati e sono stati completati il paesaggio e le piste ciclabili pedonali.

La costruzione della struttura della stazione Amédée Gordini ha avuto luogo quest'estate e quella della stazione Coteaux de l'Orge sarà completata questo autunno.

Grigny

Tutti i lavori di integrazione e sviluppo della tranvia sono stati completati a Grigny. La costruzione della struttura della stazione di Ferme Neuve ha avuto luogo quest'estate. Seguiranno una fase finale di piantumazione tra il ponte sulla A6 e la stazione.

Ris-Orangis

La maggior parte dei lavori è stata completata a Ris-Orangis.

L'installazione dell'arredo urbano per la stazione Bois di Saint-Eutrope avverrà entro la fine dell'anno.

Évry-Courcouronnes

A Évry-Courcouronnes, l'installazione di mobili per le stazioni Traité de Rome, Bois Briard e Évry-Courcouronnes inizierà in autunno.

Le altre operazioni relative all'inserimento della tramvia e allo sviluppo lungo i binari sono state completate da diversi mesi.

In generale, sul lato urbano, i prossimi passi principali riguardano la fine della posa delle rotaie sulla parte settentrionale tra Morsang-sur-Orge e Épinay-sur-Orge e lo sviluppo di tutte le stazioni che si svolgeranno nei prossimi mesi, proprio come. Questo sarà seguito dallo svolgimento e dall'installazione dei cavi necessari per l'alimentazione elettrica del tram-treno T12.

I principali lavori di costruzione sono stati gradualmente completati e hanno lasciato il posto a lavori di capitale. Il prossimo passo, nel 2023, sarà quello di testare la tramvia.