Workshop di sensibilizzazione alla sicurezza organizzati dal team del tram-treno T12 dall'inizio dei test
Il team di prossimità del tram-treno T12 è andato a incontrare gli studenti di diverse scuole elementari e college situati vicino al percorso.
Questi workshop mirano a sensibilizzare i giovani della Essonnian sulle giuste azioni da adottare prima dell'arrivo del nuovo tram-treno T12 nella loro città.
Grazie a questi momenti di scambio, gli studenti hanno potuto conoscere meglio questa modalità di trasporto e le numerose norme di sicurezza da adottare, soprattutto durante i periodi di prova.