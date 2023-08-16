La costruzione della stazione aerea di Morsang-sur-Orge in 2 minuti

6 metri è l'altezza alla quale culminerà la futura stazione aerea Parc du Château, a Morsang-sur-Orge. Una vera prodezza tecnica, sarà l'unica stazione sopraelevata sul percorso, che sarà in parte posizionata sul ponte sopra la RD77.

Dal 2018, le squadre sono al lavoro per eseguire i lavori di costruzione della stazione. La sua struttura è ora completa. Prossimo passo: la posa delle rotaie della futura tramvia, che inizierà nell'autunno del 2021.

Clicca per scoprire le fasi della sua costruzione in video

Cifre chiave:

– una stazione alta 6 metri

– una rampa di accesso lunga 1200 metri

– 220 pali e 100 tonnellate di rinforzi che compongono le fondazioni

– 9000 m3 di calcestruzzo

– 3800m² di rivestimento minerale in gabbione