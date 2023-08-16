Proseguono i test dinamici del tram-treno sulla rete ferroviaria

I test statici sono stati completati. Il funzionamento e la conformità delle infrastrutture e delle apparecchiature sono stati convalidati.

I treni possono entrare in una fase di test dinamico sulla rete ferroviaria da Massy Palaiseau a Petit-Vaux. Per la vostra sicurezza, è vietato salire a bordo. La segnaletica sarà affissa sui treni.

Questa fase di test dinamici ha lo scopo di verificare l'alimentazione del tram-treno, l'impianto frenante ma anche la corretta integrazione del tram-treno nelle stazioni, il corretto funzionamento dei passaggi a livello e la segnalazione luminosa.

Le prove dinamiche vengono effettuate gradualmente con una prima fase di traffico a bassa velocità e solo su alcune parti della linea. L'aumento della velocità sarà graduale fino al raggiungimento delle velocità massime consentite. Man mano che i test progrediscono, altri treni entreranno in circolazione su tutta la linea.