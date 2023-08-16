Lavori sulla RD77, a Morsang-sur-Orge (agosto-ottobre 2020)

> Che lavoro deve essere fatto?

Costruzione del ponte sulla RD77, che ospiterà la futura stazione sopraelevata Parc du Château. > Quanto dura il lavoro?

La costruzione della struttura avverrà da lunedì 24 agosto a venerdì 16 ottobre 2020. > Che differenza fa?

I lavori si svolgeranno parzialmente di notte e richiederanno la chiusura della RD77, solo nei giorni feriali (dal lunedì sera al sabato mattina), dalle 23 alle 5, tra 7 rue de Savigny

(rotonda all'incrocio tra la RD77 e la RD177) e 26 rue de Savigny.

Il passaggio sotto il ponte della A6 sarà completamente chiuso.

L'accesso per i residenti locali sarà mantenuto su entrambi i lati della A6.