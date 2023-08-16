Lavori alla stazione di Petit-Vaux (gennaio/febbraio 2021)
La stazione di Petit-Vaux si trasforma! Dal dicembre 2020, SNCF ha svolto importanti lavori lì. Hanno un duplice obiettivo:
- creare le fosse dei futuri pozzi degli ascensori che miglioreranno l'accessibilità del tram T12
- costruire il passaggio pedonale sotterraneo, destinato a facilitare l'accesso per gli abitanti del sud di Savigny-sur-Orge e del nord di Épinay-sur-Orge.
La struttura del sottopassaggio sarà allestita nel weekend del 20-21 febbraio. È previsto un lavoro notturno.