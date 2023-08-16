Panoramica dei progetti in corso

Sulla rete ferroviaria esistente (tra Massy ed Epinay-sur-Orge) e sui nuovi binari della rete urbana (tra Epinay-sur-Orge e Evry-Courcouronnes), i lavori sul tram T12 hanno registrato progressi significativi durante l'estate.

A Massy, alla stazione di Massy-Palaiseau, sono stati rinnovati i binari e la massicciata. Sono stati eseguiti anche lavori di segnaletica. Inoltre, presso la futura stazione di Massy-Europe, la costruzione delle piattaforme inizierà in ottobre.

Tra Champlan e Petit Vaux: sono proseguiti i lavori di adeguamento delle stazioni in stazioni del tram. Come promemoria, mirano ad alzare i binari e ad alzare le piattaforme in modo da ospitare i futuri treni del tram T12.

Épinay-sur-Orge: è proseguito lo sviluppo della zona di disconnessione.

Savigny-sur-Orge: la costruzione della pista ciclopedonale tra il quartiere Grand Vaux e l'incrocio della RD257 a Épinay-sur-Orge è entrata nella fase di completamento. Inoltre, è in corso la costruzione del muro di contenimento lungo Rue des Rossays. Stabilizzerà il terreno per renderlo più resistente alla pressione e quindi alla circolazione di una linea come quella del tram T12.

Morsang-sur-Orge: la costruzione del muro di contenimento lungo la A6 ha continuato a progredire. La posa delle rotaie tra Savigny-sur-Orge e Morsang-sur-Orge inizierà nell'autunno del 2021.

Viry-Chatillon: sono iniziati i lavori preparatori per lo sviluppo di corsie morbide (pedoni e ciclisti) lungo il percorso.

Grigny: sono stati completati i lavori di attraversamento pedonale della piattaforma di Chemin du Plessis. Il traffico è stato ripristinato e l'incrocio ha ora assunto il suo aspetto definitivo.

Ris-Orangis: i lavori si sono concentrati sulla prosecuzione della posa delle rotaie in Avenue Joliot-Curie, all'incrocio della RD31, Avenue Ambroise Croizat e Rue Emile Zola.