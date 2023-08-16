Panoramica dei progetti in corso

Tram

Sulla rete ferroviaria esistente (tra Massy ed Epinay-sur-Orge) e sui nuovi binari della rete urbana (tra Epinay-sur-Orge e Evry-Courcouronnes), i lavori sul tram T12 hanno registrato progressi significativi durante l'estate.

  • A Massy, alla stazione di Massy-Palaiseau, sono stati rinnovati i binari e la massicciata. Sono stati eseguiti anche lavori di segnaletica. Inoltre, presso la futura stazione di Massy-Europe, la costruzione delle piattaforme inizierà in ottobre.

 

  • Tra Champlan e Petit Vaux: sono proseguiti i lavori di adeguamento delle stazioni in stazioni del tram. Come promemoria, mirano ad alzare i binari e ad alzare le piattaforme in modo da ospitare i futuri treni del tram T12.

 

 

 

  • Morsang-sur-Orge: la costruzione del muro di contenimento lungo la A6 ha continuato a progredire. La posa delle rotaie tra Savigny-sur-Orge e Morsang-sur-Orge inizierà nell'autunno del 2021.

 

  • Viry-Chatillon: sono iniziati i lavori preparatori per lo sviluppo di corsie morbide (pedoni e ciclisti) lungo il percorso.

 

  • Grigny: sono stati completati i lavori di attraversamento pedonale della piattaforma di Chemin du Plessis. Il traffico è stato ripristinato e l'incrocio ha ora assunto il suo aspetto definitivo.

 

  • Ris-Orangis: i lavori si sono concentrati sulla prosecuzione della posa delle rotaie in Avenue Joliot-Curie, all'incrocio della RD31, Avenue Ambroise Croizat e Rue Emile Zola.

 

  • Évry-Courcouronnes: i lavori estivi hanno permesso di pavimentare la carreggiata di Avenue Paul Delouvrier e Boulevard François Mitterrand.
Muro di contenimento per ospitare la futura piattaforma tranviaria lungo Rue des Rossays a Savigny-sur-Orge
Costruzione del muro di contenimento lungo la A6 tra Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon per consolidare un terreno al fine di
Sviluppo di percorsi ciclopedonali a Viry-Chatillon che consentiranno a ciclisti e pedoni di muoversi lungo i binari del tram in sicurezza
Lavori nei pressi della futura stazione Ferme Neuve a Grigny
Sviluppo di percorsi ciclopedonali a Ris-Orangis che consentiranno a ciclisti e pedoni di muoversi lungo i binari del tram in sicurezza
Greening delle strade nel centro della città
Creazione della rampa di accesso per persone con mobilità ridotta (PRM) della futura stazione Massy Europe
Vista dei binari della futura stazione di Massy Europe
Vista dei binari della futura stazione di Petit-Vaux a Épinay-sur-Orge
Zona di disconnessione a Epinay-sur-Orge che consente il tram T12 d
Percorso ciclopedonale che consente agli abitanti del quartiere Grand Vaux di raggiungere il futuro hub multimodale di