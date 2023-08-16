Materiale rotabile moderno e confortevole

Da diversi mesi, i tram T12 sono in costruzione nel cuore dello stabilimento Alstom di Valenciennes, Hauts-de-France, e saranno consegnati alla fine del 2021.

Le sue particolarità? È un tram-treno in grado di circolare sui binari ferroviari e sui binari del tram nella rete urbana.

Con una capacità di 250 passeggeri, questo materiale rotabile inondato di luce naturale grazie alle grandi finestre sarà confortevole e dotato di prese USB.

Attualmente, il tram T11 e il tram T4 sono già dotati di questo modello. Presto ne saranno dotati anche i tram T12 e T13.