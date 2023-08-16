[FOTO DEL GIORNO] A cosa può servire questa macchina sulle rotaie?
Puoi vederlo sui binari del tram-treno T12! Questa macchina viene utilizzata per effettuare un'operazione di decalcificazione del binario sul percorso del tram-treno T12.
Questa operazione viene effettuata utilizzando questo treno che andrà da Evry-Courcouronnes a Epinay-sur-Orge.
Con l'avvicinarsi dei test dinamici sul percorso urbano, consente di pulire le rotaie rettificandole e rendendole più lisce.
Questo treno percorre 1 km al giorno o 15 metri al minuto.