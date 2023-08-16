Tram

Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

[FOTO DEL GIORNO] A cosa può servire questa macchina sulle rotaie?

Pubblicato su

Puoi vederlo sui binari del tram-treno T12! Questa macchina viene utilizzata per effettuare un'operazione di decalcificazione del binario sul percorso del tram-treno T12.

Questa operazione viene effettuata utilizzando questo treno che andrà da Evry-Courcouronnes a Epinay-sur-Orge.

Con l'avvicinarsi dei test dinamici sul percorso urbano, consente di pulire le rotaie rettificandole e rendendole più lisce.

Questo treno percorre 1 km al giorno o 15 metri al minuto.