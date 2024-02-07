Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes
Torna in foto l'open house del cantiere di Grigny (12 ottobre 2019)
Pubblicato su
- 12 ottobre 2019: visita del sito di Grigny da parte dei proprietari del progetto, dei finanziatori e dei funzionari eletti locali©di EricFacon
- 12 ottobre 2019: visita del sito di Grigny da parte dei proprietari del progetto, dei finanziatori e dei funzionari eletti locaux_photo del gruppo©EricFacon
- 12 ottobre 2019: visita del sito di Grigny da parte dei proprietari del progetto, dei finanziatori e dei funzionari eletti locaux_vue dall'alto©EricFacon
- 12 ottobre 2019: visita del sito di Grigny da parte dei proprietari del progetto, dei finanziatori e dei funzionari eletti locaux_discours di Valérie Pécresse©EricFacon
- 12 ottobre 2019: visita del sito di Grigny da parte dei proprietari del progetto, finanziatori e funzionari eletti locaux_discours e vista della sala©EricFacon
- 12 ottobre 2019: Open House del cantiere a Grigny_explications team di progetto©EricFacon
- 12 ottobre 2019: Open House del cantiere a Grigny_visite del cantiere 2©EricFacon
- 12 ottobre 2019: Open House del cantiere a Grigny_visite del cantiere©EricFacon
- 12 ottobre 2019: Open House del cantiere Grigny_visite del ponte©EricFacon
- 12 ottobre 2019: Open House del cantiere di Grigny_marionnettes©EricFacon
- 12 ottobre 2019: Open House del cantiere a Grigny_photobox©EricFacon
- 12 ottobre 2019: Open House del cantiere a Grigny_exposition foto
- 12 ottobre 2019: Open House del cantiere Grigny_mur da colorare©EricFacon
- 12 ottobre 2019: Open House del cantiere a Grigny_explications team di progetto©YasmineGrandi
- 12 ottobre 2019: EricFacon Jazz Grigny_groupe©Open House