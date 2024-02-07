Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes
Il lancio dei ponti di Grigny e Ris-Orangis in immagini
- Cantiere notturno
- Cablaggio e bobina
- Gli ultimi controlli strutturali
- Conciliaboli in cantiere
- Vista del cablaggio utilizzato per tirare il ponte
- Squadre in cantiere
- Vista del beccuccio di lancio
- Ultimi controlli pre-lancio
- Il ponte e il suo beccuccio di lancio pronti per essere spinti
- Operai attorno al verricello
- Verricello utilizzato per tirare il ponte
- Il ponte di Grigny
- Il ponte di Grigny