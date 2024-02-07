Tram

Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

Il lavoro dell'officina-garage in immagini (estate 2018)

  • Casseforme dei binari sopra la fossa nell'officina di manutenzione.
  • Costruzione della parte amministrativa.
  • Rinforzo dei binari sulla fossa dell'officina prima della colata di calcestruzzo.
  • Installazione di un pavimento in legno nella parte amministrativa.
  • Installazione di un palo di legno sull'edificio amministrativo.
  • Officina di manutenzione: struttura in calcestruzzo (travi e colonne).
  • Ulteriori lavori di sterro lungo i binari sopra la fossa.
  • Panoramica dell'edificio amministrativo e dell'officina di manutenzione.
  • Ingresso all'edificio amministrativo.