Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes
Torna in foto la posa delle prime rotaie (Novembre 2020)
Pubblicato su
- Traverse biblocco in calcestruzzo
- Scarico rotaie - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Impianti ferroviari - Incrocio della RD445 a Viry-Chatillon
- Impostazione delle rotaie - Incrocio della RD445 a Viry-Chatillon
- Calcestruzzo delle rotaie - Incrocio della RD445 a Viry-Chatillon
- Scarico rotaie - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Scarico rotaie - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Installazione delle rotaie - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Installazione delle rotaie - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Installazione delle rotaie - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Installazione delle rotaie - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Lubrificazione rotaie - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Installazione delle rotaie - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Rotaie scaricate - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Stéphane Beaudet e François Durovray visitano il cantiere - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Stéphane Beaudet e François Durovray visitano il cantiere - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Saldatura rotaia - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes
- Saldatura rotaia - Boulevard Jean Monnet a Évry-Courcouronnes