Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes
In diretta dal lancio del ponte Évry-Courcouronnes (giugno-luglio 2020)
Pubblicato su
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 1. Il ponte è stato posato sulle sue fondamenta, è pronto per essere lanciato.
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 1. Il ponte è stato posato sulle sue fondamenta, è pronto per essere lanciato.
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 1. Il ponte è stato posato sulle sue fondamenta, è pronto per essere lanciato.
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 1. Il ponte è stato posato sulle sue fondamenta, è pronto per essere lanciato.
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 1. Il ponte è stato posato sulle sue fondamenta, è pronto per essere lanciato.
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 2. Il ponte è stato varato in sole due notti (15 e 16 giugno).
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 2. Il ponte è stato varato in sole due notti (15 e 16 giugno).
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 2. Il ponte è stato varato in sole due notti (15 e 16 giugno).
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 2. Il ponte è stato varato in sole due notti (15 e 16 giugno).
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 3. Il ponte è stato lanciato, ora deve essere gradualmente abbassato sui suoi supporti finali.
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 4. È in corso lo "sgonfiamento" della struttura, cioè il suo progressivo abbassamento sui suoi supporti finali.
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: settimana 5. I controlli di sicurezza vengono effettuati sui supporti del ponte.
- Lancio del ponte Évry-Courcouronnes: fine settimana 5. Il ponte è ora installato nella sua posizione finale.