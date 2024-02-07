Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes
Il futuro tram T12 in immagini
- L'officina-garage di Massy-Palaiseau
- Stazione Massy-Palaiseau
- Stazione di Massy Europe
- Stazione di Champlan
- Stazione di Longjumeau
- Stazione Chilly-Mazarin
- Stazione di Gravigny-Balizy a Longjumeau
- Stazione Petit Vaux a Épinay-sur-Orge
- Zona di disconnessione tra la rete ferroviaria e la rete urbana
- Il tram T12 in rue des Rossays, Savigny-sur-Orge
- Stazione di Épinay-sur-Orge
- Station Parc du Château, Morsang-sur-Orge © Vectuel
- Stazione Coteaux de l'Orge, Viry-Châtillon
- Stazione Amédée Gordini, Viry-Chatillon
- Il ponte sulla A6, Grigny
- Station Ferme Neuve, Grigny
- Stazione Bois de Saint-Eutrope, Ris-Orangis
- Il ponte sull'autostrada A6, Ris-Orangis
- Stazione del Trattato di Roma, Évry-Courcouronnes
- Stazione Bois Briard, Évry-Courcouronnes
- Il ponte sull'autostrada A6, Évry-Courcouronnes
- Stazione di Évry-Courcouronnes