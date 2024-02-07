Tram

Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

Lavori a Grigny, Ris-Orangis e Morsang-sur-Orge (luglio 2019)

  • Il ponte Ris-Orangis pronto per essere lanciato
  • Nido d'uccello nella struttura del ponte di Grigny
  • Struttura del futuro ponte sull'Orge a Morsang Park
  • I pilastri che sosterranno la futura piattaforma tranviaria
  • Sopra il futuro ponte di Grigny
  • Impigliamento intorno al ponte di Grigny
  • Vista del ponte Ris-Orangis
  • Ultimi preparativi per il varo del ponte di Grigny
  • Posa di strutture a pilastri a Morsang Park
  • Muro di contenimento a Morsang Park
  • Il cantiere si estende lungo l'autostrada nel Morsang Park
  • In contemplazione dalla cima del ponte di Ris-Orangis
  • I lavoratori visti dal ponte Ris-Orangis