Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes
Lavori a Grigny, Ris-Orangis e Morsang-sur-Orge (luglio 2019)
Pubblicato su
- Il ponte Ris-Orangis pronto per essere lanciato
- Nido d'uccello nella struttura del ponte di Grigny
- Struttura del futuro ponte sull'Orge a Morsang Park
- I pilastri che sosterranno la futura piattaforma tranviaria
- Sopra il futuro ponte di Grigny
- Impigliamento intorno al ponte di Grigny
- Vista del ponte Ris-Orangis
- Ultimi preparativi per il varo del ponte di Grigny
- Posa di strutture a pilastri a Morsang Park
- Muro di contenimento a Morsang Park
- Il cantiere si estende lungo l'autostrada nel Morsang Park
- In contemplazione dalla cima del ponte di Ris-Orangis
- I lavoratori visti dal ponte Ris-Orangis