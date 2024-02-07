Tram

Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

In diretta dalla costruzione del ponte sulla RD77, a Morsang-sur-Orge

Pubblicato su

  • Settimana 1 (24 agosto 2020): viene lanciato l'inizio della costruzione del ponte sulla RD77.
  • Settimana 2 (31 agosto 2020): il ponte è incassato e pronto per essere cementato.
  • Settimana 3 (7 settembre 2020): il ponte è in fase di cemento.
  • Settimana 4 (14 settembre 2020): la struttura del ponte è in fase di consolidamento
  • Settimana 5 (21 settembre 2020): le 26 travi che compongono il ponte sono state installate in due notti.
  • Settimana 5 (21 settembre 2020): le 26 travi che compongono il ponte sono state installate in due notti.
  • Settimana 5 (21 settembre 2020): le 26 travi che compongono il ponte sono state installate in due notti.
  • Settimana 6 (28 settembre 2020): l'installazione delle 26 travi metalliche del ponte RD257 è in fase di finalizzazione