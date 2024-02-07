Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes
Torna in foto la costruzione del sottopassaggio a Petit Vaux
- Lavori alla stazione di Petit Vaux
- Stazione ferroviaria di Petit Vaux
- Lavori di impermeabilizzazione in corso prima del riempimento della struttura (Sabato 27/02 - 20h30)
- Installazione del 2° telaio (Sabato 20/02 - 17h30)
- In primo piano, struttura di accoglienza del futuro vano ascensore
- Installazione del 1° telaio (Sabato 20/02 - 12h30)
