Le opere in immagini (estate 2018)

Vista del cantiere nel Parco del Seminario a Morsang-sur-Orge e Savigny-sur-Orge dal Chemin des Franchises.

Costruzione degli argini che ospiteranno le future rampe di entrata e uscita RN440 e RD31.

Lavori di sterro e trattamento del suolo sul sito del tram 12 express a Ris-Orangis.

Il cantiere del tram 12 express a Grigny. In lontananza, si può vedere un trapano situato sull'altro sito dall'altra parte della A6. In primo piano, gli operai stanno lavorando sulle fondamenta del futuro ponte

Per consentire la costruzione del ponte sulla A6 e l'inserimento dei binari del tram espresso 12, sono state rimosse le barriere antirumore. Saranno sostituiti in modo scaglionato alla fine del progetto.