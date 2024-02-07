Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes
Le opere in immagini (estate 2018)
- Lavori lungo l'autostrada A6 nel Parc du Séminaire a Savigny-sur-Orge.
- Un test di idoneità del calcestruzzo viene effettuato sul futuro diritto di passaggio della piattaforma di Savigny-sur-Orge.
- Vista del cantiere nel Parco del Seminario a Morsang-sur-Orge e Savigny-sur-Orge dal Chemin des Franchises.
- Con il suo tacheometro, il geometra rileva punti di riferimento sul sito della rotonda del Trattato di Roma a Courcouronnes.
- Miglioramento delle strade sul futuro incrocio del Trattato di Roma a Courcouronnes.
- Costruzione degli argini che ospiteranno le future rampe di entrata e uscita RN440 e RD31.
- Lavori di sterro e trattamento del suolo sul sito del tram 12 express a Ris-Orangis.
- La rimozione delle barriere antirumore a Morsang-sur-Orge
- Il cantiere del tram 12 express a Grigny. In lontananza, si può vedere un trapano situato sull'altro sito dall'altra parte della A6. In primo piano, gli operai stanno lavorando sulle fondamenta del futuro ponte
- Vista dei lavori a Morsang-sur-Orge
- Per consentire la costruzione del ponte sulla A6 e l'inserimento dei binari del tram espresso 12, sono state rimosse le barriere antirumore. Saranno sostituiti in modo scaglionato alla fine del progetto.
- Cruscotto di una macchina edile
- Vista del cantiere del futuro ponte sulla A6 a Grigny
- La base del Tram 12 express situata sul lato chemin des Carriers italiens a Grigny