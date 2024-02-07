Tram

Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

Le opere in immagini (estate 2018)

  • Lavori lungo l'autostrada A6 nel Parc du Séminaire a Savigny-sur-Orge.
  • Un test di idoneità del calcestruzzo viene effettuato sul futuro diritto di passaggio della piattaforma di Savigny-sur-Orge.
  • Vista del cantiere nel Parco del Seminario a Morsang-sur-Orge e Savigny-sur-Orge dal Chemin des Franchises.
  • Con il suo tacheometro, il geometra rileva punti di riferimento sul sito della rotonda del Trattato di Roma a Courcouronnes.
  • Miglioramento delle strade sul futuro incrocio del Trattato di Roma a Courcouronnes.
  • Costruzione degli argini che ospiteranno le future rampe di entrata e uscita RN440 e RD31.
  • Lavori di sterro e trattamento del suolo sul sito del tram 12 express a Ris-Orangis.
  • La rimozione delle barriere antirumore a Morsang-sur-Orge
  • Il cantiere del tram 12 express a Grigny. In lontananza, si può vedere un trapano situato sull'altro sito dall'altra parte della A6. In primo piano, gli operai stanno lavorando sulle fondamenta del futuro ponte
  • Vista dei lavori a Morsang-sur-Orge
  • Per consentire la costruzione del ponte sulla A6 e l'inserimento dei binari del tram espresso 12, sono state rimosse le barriere antirumore. Saranno sostituiti in modo scaglionato alla fine del progetto.
  • Cruscotto di una macchina edile
  • Vista del cantiere del futuro ponte sulla A6 a Grigny
  • La base del Tram 12 express situata sul lato chemin des Carriers italiens a Grigny