Uno sguardo all'evento di lancio del prolungamento del tram T13
Lunedì 16 giugno, i proprietari del progetto, gli attori pubblici e i finanziatori dell'estensione del tram T13 hanno ufficialmente dato il via allo sviluppo dell'estensione del tram T13 in compagnia degli abitanti di Poissy e dintorni.
Nel pomeriggio, gli insegnanti e gli studenti della scuola materna Charles Péguy hanno accolto i team di progetto nel loro teatro verde per una presentazione giocosa.
Questo primo incontro ha invitato i bambini a scoprire gli abiti e le attrezzature da costruzione, le macchine utilizzate, il lavoro svolto vicino alla scuola e giocare a riconoscere le diverse modalità di trasporto.
In prima serata, i finanziatori e i partner del progetto hanno preso la parola durante un momento istituzionale, per tornare sui progetti attuali e futuri, nonché sui benefici apportati dall'estensione del tram T13 per il dipartimento di Yvelines.
Romain, il tuo agente locale, accompagnato dai membri del team di progetto, ha tenuto uno stand per tutto il pomeriggio per presentare il futuro tram T13, gli sviluppi previsti e rispondere a tutte le domande.
Durante tutto l'evento, molte attività erano presenti per i più piccoli: giochi giganti, casseruole sul tema della mobilità o colorazione gigante sul futuro tram.
Per chiudere i festeggiamenti, la Poissy Music Band è venuta ad animare lo spazio al suono dei suoi strumenti a fiato.