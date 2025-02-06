Aggiornamento sui lavori in corso a Poissy

Il 2025 segna una nuova tappa nell'avanzamento dei lavori per l'estensione del T13.

Oltre al proseguimento dei lavori di concessione, questo primo trimestre dà anche il via a diversi progetti preparatori all'interno di Poissy. Diversi quartieri sono interessati da questo lavoro: il quartiere di La Bruyère e il centro città da un lato e il quartiere di Saint-Exupéry dall'altro.

Sul lato di Rue de La Bruyère, Avenue de Versailles e Boulevard Gambetta, i cambiamenti nel traffico automobilistico sono messi in atto durante i cantieri. Dalla fine del 2024, solo i residenti possono utilizzare la porzione di Rue de La Bruyère tra Avenue de Versailles e Avenue Fernand Lefebvre. La parte superiore di Boulevard Gambetta passa in una direzione fino alla primavera, a causa di lavori sulle reti fognarie della Comunità urbana Grand Paris Seine et Oise.

Nel quartiere di Saint-Exupéry, Saint-Sébastien Street è chiusa al traffico veicolare fino alla fine dei lavori sulle reti fognarie quest'estate. Da rue Adrienne Bolland, i veicoli devono utilizzare rue Saint-Exupéry.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.