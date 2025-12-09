Imboschimento partecipativo sull'isola di Devant con i bambini della scuola Charles Péguy di Poissy
Questo giovedì, 4 dicembre, l'isola di Devant ha accolto una classe di grande sezione della scuola Charles Péguy di Poissy per un'azione partecipativa di riforestazione.
Durante questa gita, i bambini hanno piantato 90 arbusti : prugnolo, biancospino, nocciolo, viburno, ligustro, corniolo, carbone europeo, rosa canina, cenere di montagna e sambuco nero!
Guidati dai team di Île-de-France Mobilités e da un giardiniere paesaggista, hanno contribuito alla loro scala per progettare la zona di compensazione ambientale del progetto.