Scopri il libro dei piani per l'estensione del tram T13!
Vuoi capire meglio il percorso della futura estensione del tram T13 e cosa cambierà per i tuoi viaggi quotidiani?
Il libro dei piani è qui per aiutarti!
Grazie a questo documento, vedrai concretamente come la nuova sezione si collegherà alla linea esistente tra Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye, in particolare al bivio creato a Lisière-Pereire.
Troverai tutte le informazioni chiave per proiettarti nel futuro della tua linea:
- dettagli delle nuove stazioni: ubicazione, accessibilità, design e collegamenti con altri modi di trasporto;
- l'integrazione del tram nel tuo ambiente: percorso preciso, integrazione urbana e paesaggistica;
- nuove forme di mobilità intorno alla linea: piste ciclabili, parcheggi e attrezzature per biciclette (cerchi, pensiline);
- infrastrutture tecniche: ubicazione di edifici tecnici, muri di sostegno, barriere di sicurezza e barriere antirumore;
- paesaggistica: piantagione di alberi, vegetazione e ambiente di vita;
- prospettive in immagini per visualizzare meglio gli sviluppi futuri;
- I dettagli delle compensazioni ambientali effettuate nelle vicinanze:
- pianificazione delle operazioni;
- i diversi attori che costruiscono e finanziano il progetto.
Uno strumento chiaro e completo per capire meglio, anticipare... e prendi possesso di questo progetto di mobilità!
Consulta il libro dei piani