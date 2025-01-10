Tram

EstensioneSaint-Germain > Achères

Foresta di Saint-Germain-en-Laye – Achères: inizio delle operazioni

Questo primo trimestre del 2025 segna l'inizio dei lavori preparatori per consentire la costruzione del prolungamento del tram T13 sull'ex grande cintura, a livello della struttura "Saut de Mouton" che attraversa i binari della RER nella foresta, vicino al quartiere Chêne Feuillu di Achères.

Inizieranno così diverse operazioni come l'installazione di una base vita, lo sviluppo dell'accesso al sito, la pulizia e la pulizia delle sterpaglie .

Questi potrebbero causare rallentamenti nella tua zona e alcuni cambiamenti nel traffico. Gli interventi si svolgeranno durante la settimana durante il giorno, ma anche occasionalmente di notte (per non interrompere il traffico ferroviario nelle vicinanze) e in alcuni fine settimana da aprile. A breve pubblicheremo un calendario completo di questi interventi.

Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni complete sul lavoro di seguito.

Info opere Rovere decidue

PDF

 -  346.7 KB