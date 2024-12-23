Romain, il tuo agente di sensibilizzazione, è arrivato!

Nell'ambito dell'estensione del tram T13, il tuo nuovo referente locale, Romain, è ora a tua disposizione per facilitare la comunicazione tra residenti, aziende, commercianti, autorità locali e proprietari del progetto.

La sua missione: informarvi quotidianamente sullo stato di avanzamento dei lavori, sui potenziali impatti e sulle caratteristiche del progetto. Romain è anche lì per raccogliere le vostre domande, preoccupazioni o suggerimenti e inoltrarli direttamente ai proprietari del progetto per fornire una risposta.

Puoi contattarlo direttamente al numero 06 02 04 86 68. La sua permanenza sarà regolarmente annunciata sul sito web del progetto, così come sulla pagina Facebook dedicata e sul canale WhatsApp.

Romain sarà presente anche sul campo, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 per rispondere alle vostre domande e accompagnarvi durante tutto il progetto.

Non esitate a contattarlo!