Inizio della riqualificazione del ponte "Saut-de-Mouton" nel settore Chêne Feuillu di Achères

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del ponte dell'ex grande cintura ferroviaria, chiamato anche "Saut-de-Mouton". Si trova nella foresta di Saint-Germain-en-Laye, alla periferia del quartiere Chêne Feuillu di Achères. Questa struttura strategica viene riqualificata per consentire al Tram T13 di attraversare la rete ferroviaria nazionale, migliorando così la fluidità della rete di trasporto.

Un progetto in più fasi

Il programma di lavoro è organizzato come segue:

Febbraio - Maggio 2025: Realizzazione delle nuove fondazioni.

Maggio 2025: Rimozione delle vecchie opere.

Maggio - Agosto 2025: Montaggio e installazione della nuova struttura.

Settembre 2025: lavori di finitura.

Interventi notturni e nei fine settimana

Al fine di limitare l'impatto sul traffico ferroviario delle linee che corrono sotto questo ponte, alcuni lavori dovranno essere eseguiti di notte e nei fine settimana:

Lavoro notturno: da febbraio a fine aprile 2025, dalle 23 alle 5.

Lavoro alcuni fine settimana: durante il giorno e di notte (dalle 23 alle 5) per alcuni fine settimana da maggio a luglio 2025. Per conoscere con precisione i fine settimana interessati, vi invitiamo a leggere le informazioni di lavoro qui sotto.

Stiamo facendo ogni sforzo per ridurre al minimo il fastidio e garantire il buon funzionamento di questo progetto, che è essenziale per il futuro del tram T13. Grazie per la vostra comprensione.

Per saperne di più su queste operazioni, è possibile consultare le informazioni funzionanti.