Inizio del rinnovo della ferrovia della Grande Ceinture nella foresta di Saint-Germain-en-Laye

A metà ottobre 2024 inizieranno i primi lavori per l'estensione del tram T13 fino a Poissy e Achères. È prima di tutto il rinnovo delle ferrovie della grande cintura nella foresta di Saint-Germain-en-Laye che avrà luogo. Per raggiungere l'area di lavoro, i veicoli da costruzione utilizzeranno l'accesso su Winchester Avenue, di fronte all'edificio Bose. Fino a febbraio, i veicoli che escono dal cantiere utilizzeranno la rue de Noailles per unirsi alla RN 184.

Un incontro per gli abitanti del quartiere Winchester

Al fine di informare i residenti del distretto di Winchester sull'organizzazione di questo lavoro, mercoledì 2 ottobre alle 19:00 si terrà un incontro informativo presso il Quai des Possibles (ex stazione Lisière Pereire a Saint-Germain-en-Laye), l'occasione per SNCF Réseau e Île-de-France Mobilités, proprietari del progetto di venire a presentare e discutere:

il prolungamento del tram T13 fino ad Achères,

lavori che si svolgeranno nella foresta di Saint-Germain-en-Laye,

l'uso di questo accesso al sito ma anche le misure messe in atto per gli abitanti del quartiere.

Per saperne di più, è possibile consultare, nella mediateca, le informazioni sulle opere / il volantino di invito all'incontro informativo.