Demolizione del pilastro del vecchio ponte all'ingresso di Poissy

Dopo la demolizione del ponte, le squadre riorganizzano lo spazio liberato per l'avvio del

Lavori di sviluppo della tramvia, inizio 2026. L'ultimo pilastro del vecchio ponte, situato sul lato sinistro di Avenue de Versailles che scende verso il centro della città, sarà rimosso dal 1 ° al 15 settembre, quindi i lavori di sterro continueranno in questa zona fino all'inizio di ottobre.

Attenzione

Le corsie di traffico del viale sono state riqualificate e il marciapiede sul lato ovest è stato neutralizzato fino alla fine dei lavori. Durante la demolizione del pilastro, l'inquinamento acustico e vibrazionale può verificarsi puntualmente, solo durante il giorno.