Rimozione del ponte su Avenue Lefebvre a Poissy

Questa è la prima grande operazione nello sviluppo del prolungamento del tram T13!

Poiché l'ex Grande Ceinture ferroviaire non è più utilizzata a Poissy, i ponti ferroviari che la sostenevano saranno rimossi.

Il primo ponte ad essere rimosso dal 29 maggio al 1 giugno si trova su Fernand Lefebvre Avenue.

Lo scopo di questo ritiro è di:

* Aprire la prospettiva su Fernand Lefebvre Avenue

* Sviluppare un piccolo parcheggio per la manutenzione del tram nella foresta

* Risparmiare la manutenzione di una struttura che è diventata obsoleta

È una soluzione più economica e armoniosa per l'ambiente urbano.

Il progetto si svolgerà in tre fasi:

Fase 1 – Preparazione del sito

12-29 maggio 2025

A livello del ponte sarà istituito un traffico alternato, regolato da luci di cantiere e dalla presenza di un vigile stradale.

Fase 2 – Rimozione del ponte

Dal 29 maggio al 1 giugno 2025 (weekend dell'Ascensione)

Fernand Lefebvre Avenue sarà chiusa al traffico solo sul ponte durante questa operazione. Si prega di seguire le istruzioni di sicurezza pubblicate nell'area.

  • Giovedì 29 maggio, dalle ore 10, il ponte sarà rimosso
  • Venerdì 30 e sabato 31 maggio verranno rimossi i pilastri del ponte
  • Domenica 1 giugno si svolgeranno i lavori di finitura

Questo lavoro avrà un impatto acustico nei seguenti orari:

  • Giovedì 29 maggio: dalle 5 alle 22
  • Venerdì 30 e sabato 31 maggio: dalle 6 alle 22
  • Domenica 1 giugno: dalle 9 alle 18

Facciamo del nostro meglio per ridurre al minimo questo fastidio e ci scusiamo per l'inconveniente causato

Fase 3 – Lavori di finitura

2-14 giugno 2025

Il traffico alternato potrebbe essere ripristinato a seconda dell'avanzamento dei lavori. Se le operazioni terminano prima, l'alternanza verrà revocata di conseguenza. Il traffico continuerà ad essere regolato da luci e da un ufficiale se necessario.

Tutto è stato fatto per limitare il fastidio e garantire il regolare svolgimento di questo progetto, essenziale per l'arrivo del tram T13 a Poissy.

