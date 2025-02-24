Deviazione delle linee di autobus nel quartiere La Bruyère

Nell'ambito dei lavori preparatori per l'estensione del tram T13, parte di Rue de La Bruyère è chiusa al traffico. La linea 5 dell'autobus viene quindi deviata e viene istituito un percorso alternativo per raggiungere la stazione di Poissy. Nell'incontro pubblico tenutosi nel quartiere, abbiamo sentito il problema dell'informazione degli utenti che vivono nel quartiere. Di seguito troverai gli elementi che ti permettono di fare riferimento alle linee di autobus del settore.

Nuovo percorso della linea 5

Per bypassare Rue de La Bruyère e Boulevard Gambetta, dove si stanno svolgendo i lavori, la linea 5 è stata riorganizzata per garantire un percorso più fluido fino alla stazione RER di Poissy, che diventa il suo capolinea.

Una nuova fermata Boulevard Rose è allestita per servire il quartiere La Bruyère. Si trova a soli 130 metri dalla vecchia fermata La Bruyère, accessibile tramite il tunnel pedonale. Tutte le fermate di Avenue du Maréchal Foch e del quartiere La Forêt sono mantenute, ad eccezione della fermata Rue de la Marne, che non è più servita.

Possibili corrispondenze

La linea 5 consente un collegamento con la linea 1 (Carrières-sous-Poissy ↔ Saint-Germain-en-Laye) e tutte le linee che servono la stazione. La fermata Foch Justice della linea 5 si trova a 600 metri dalla fermata Fernand Lefebvre della linea 1.

Rafforzamento della linea 1

Per migliorare il servizio al quartiere durante i lavori, la linea 1 è stata rinforzata nelle ore di punta, con un autobus ogni 4-8 minuti.