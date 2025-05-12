Trivellazioni in corso sul terrapieno della vecchia ferrovia di Poissy
Da maggio a settembre 2025, SNCF Réseau sta effettuando lavori di perforazione sul terrapieno ferroviario situato tra Avenue Fernand Lefebvre, Rue des Capucines, Impasse Hervieux e l'inizio della foresta di Saint-Germain-en-Laye.
Queste operazioni mirano a creare diversi pozzi necessari per riempire le cave sotterranee situate sotto il futuro binario della tramvia. Questo passaggio è essenziale per garantire la stabilità del suolo.
Questo lavoro può causare inquinamento acustico durante il giorno. Ogni sforzo è fatto per rispettare gli orari di entrata e uscita della scuola vicina, in modo da non disturbare il suo funzionamento.
I pozzi scavati possono raggiungere fino a 15 metri di profondità, l'accesso al sito è severamente vietato per la tua sicurezza e quella dei tuoi bambini. Si prega di rispettare la segnaletica allestita intorno all'area.
Per saperne di più, consulta le informazioni sul lavoro qui.