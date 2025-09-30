Info Travaux Avenue de Versailles - Ottobre 2025

Tram

La demolizione del pilastro est e il trasferimento di un muro di contenimento

I lavori preparatori per il prolungamento del tram T13 stanno accelerando! Nell'ambito della riqualificazione dell'Avenue de Versailles, nuovi lavori saranno eseguiti sul viale tra ottobre 2025 e febbraio 2026.

Questi interventi includeranno:

  • La demolizione del pilastro est del vecchio ponte ferroviario.
  • Il trasferimento del muro di contenimento situato di fronte alla residenza Yvelines / Essonnes.
  • La demolizione e la ricostruzione della scala che consente l'accesso al parcheggio della Grande Ceinture.

I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19, nel rispetto delle norme di sicurezza e di riduzione del fastidio.

Costruzione del muro di contenimento

Sempre nell'ambito dello sviluppo dell'Avenue de Versailles, il muro lungo la residenza Yvelines-Essonne (al livello del vecchio ponte ferroviario) sarà demolito.

  • L'intervento comprenderà la demolizione del muro esistente e la costruzione di un muro di contenimento definitivo per consentire l'allargamento dell'Avenue de Versailles.
  • I lavori si svolgeranno tra ottobre 2025 e febbraio 2026 dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19.

Al fine di limitare l'impatto sulla vita quotidiana:

  • L'accesso pedonale sicuro sarà mantenuto sul lato ovest di Avenue de Versailles.
  • L'accesso all'asilo nido Babybulle e al seminterrato della residenza Yvelines-Essonnes sarà preservato.
  • Il traffico veicolare a doppio senso sul viale sarà mantenuto per tutta la durata dei lavori.

