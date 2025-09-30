Poissy Centro - Gambetta
Info Travaux Avenue de Versailles - Ottobre 2025
La demolizione del pilastro est e il trasferimento di un muro di contenimento
I lavori preparatori per il prolungamento del tram T13 stanno accelerando! Nell'ambito della riqualificazione dell'Avenue de Versailles, nuovi lavori saranno eseguiti sul viale tra ottobre 2025 e febbraio 2026.
Questi interventi includeranno:
- La demolizione del pilastro est del vecchio ponte ferroviario.
- Il trasferimento del muro di contenimento situato di fronte alla residenza Yvelines / Essonnes.
- La demolizione e la ricostruzione della scala che consente l'accesso al parcheggio della Grande Ceinture.
I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19, nel rispetto delle norme di sicurezza e di riduzione del fastidio.
Costruzione del muro di contenimento
Sempre nell'ambito dello sviluppo dell'Avenue de Versailles, il muro lungo la residenza Yvelines-Essonne (al livello del vecchio ponte ferroviario) sarà demolito.
- L'intervento comprenderà la demolizione del muro esistente e la costruzione di un muro di contenimento definitivo per consentire l'allargamento dell'Avenue de Versailles.
- I lavori si svolgeranno tra ottobre 2025 e febbraio 2026 dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19.
Al fine di limitare l'impatto sulla vita quotidiana:
- L'accesso pedonale sicuro sarà mantenuto sul lato ovest di Avenue de Versailles.
- L'accesso all'asilo nido Babybulle e al seminterrato della residenza Yvelines-Essonnes sarà preservato.
- Il traffico veicolare a doppio senso sul viale sarà mantenuto per tutta la durata dei lavori.