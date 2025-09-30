Info Travaux Avenue de Versailles - Ottobre 2025

I lavori preparatori per il prolungamento del tram T13 stanno accelerando! Nell'ambito della riqualificazione dell'Avenue de Versailles, nuovi lavori saranno eseguiti sul viale tra ottobre 2025 e febbraio 2026.

Questi interventi includeranno:

La demolizione del pilastro est del vecchio ponte ferroviario .

. Il trasferimento del muro di contenimento situato di fronte alla residenza Yvelines / Essonnes.

La demolizione e la ricostruzione della scala che consente l'accesso al parcheggio della Grande Ceinture.

I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19, nel rispetto delle norme di sicurezza e di riduzione del fastidio.