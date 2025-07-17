Rimozione del ponte ferroviario su Avenue de Versailles
Pubblicato su
Da sabato 2 agosto alle 6:30 a mercoledì 6 agosto alle 18:30, una porzione di Avenue de Versailles, all'incrocio con Rue de la Bruyère, sarà chiusa a causa di lavori per rimuovere il ponte ferroviario sul viale.
Infatti, durante un'operazione di punzonatura, il ponte verrà smantellato blocco per blocco.
I principali impatti:
- L'area sarà chiusa al traffico pedonale, ciclistico e automobilistico.
- La deviazione attraverso Fernand Lefebvre Avenue sarà obbligatoria per gli automobilisti.
- I pedoni dovranno attraversare il tunnel tra Rue de La Bruyère e Boulevard Rose o Avenue Fernand Lefebvre.
- Alcune fermate degli autobus non saranno servite.
Queste operazioni possono causare fastidio, in particolare rumore, nonché vibrazioni. Facciamo ogni sforzo per limitare l'impatto sul tuo quartiere e ti ringraziamo per la tua comprensione.
Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sul lavoro di seguito: