Rimozione del ponte ferroviario su Avenue de Versailles

Da sabato 2 agosto alle 6:30 a mercoledì 6 agosto alle 18:30, una porzione di Avenue de Versailles, all'incrocio con Rue de la Bruyère, sarà chiusa a causa di lavori per rimuovere il ponte ferroviario sul viale.

Infatti, durante un'operazione di punzonatura, il ponte verrà smantellato blocco per blocco.

I principali impatti:

  • L'area sarà chiusa al traffico pedonale, ciclistico e automobilistico.
  • La deviazione attraverso Fernand Lefebvre Avenue sarà obbligatoria per gli automobilisti.
  • I pedoni dovranno attraversare il tunnel tra Rue de La Bruyère e Boulevard Rose o Avenue Fernand Lefebvre.
  • Alcune fermate degli autobus non saranno servite.

Queste operazioni possono causare fastidio, in particolare rumore, nonché vibrazioni. Facciamo ogni sforzo per limitare l'impatto sul tuo quartiere e ti ringraziamo per la tua comprensione.

Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sul lavoro di seguito:

