Lavori preparatori nel quartiere La Bruyère di Poissy
Nel 2026 sono in corso importanti lavori sull'ex terrapieno ferroviario situato tra Avenue Fernand Lefebvre e Impasse Hervieux a Poissy. Alla fine, questo settore sarà la "zona di transizione" tra la modalità ferroviaria nella foresta e la modalità tram in città.
I lavori si svolgeranno dall'inizio di gennaio alla fine di ottobre 2026 e saranno eseguiti da SNCF Réseau. Riguardano la costruzione di muri di sostegno lungo la futura piattaforma tranviaria, al fine di mettere in sicurezza e stabilizzare il terreno.
Gli interventi saranno organizzati in più fasi:
- A gennaio, le squadre eseguiranno lavori di sterro sulle varie piattaforme di lavoro.
- Da fine gennaio a fine maggio verranno perforate le pile necessarie per la struttura.
- Da aprile a ottobre, i muri di sostegno saranno creati e poi riempiti con calcestruzzo.
Quali sono gli impatti sulla tua vita quotidiana?
Queste operazioni si svolgono in un'area chiusa al pubblico. Vi ringraziamo per non aver attraversato le barriere del sito per la vostra sicurezza.
Alcune operazioni come la costruzione di pali (perforazione) possono causare inquinamento acustico e vibrazioni durante il giorno.