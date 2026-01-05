Lavori preparatori nel quartiere La Bruyère di Poissy

Nel 2026 sono in corso importanti lavori sull'ex terrapieno ferroviario situato tra Avenue Fernand Lefebvre e Impasse Hervieux a Poissy. Alla fine, questo settore sarà la "zona di transizione" tra la modalità ferroviaria nella foresta e la modalità tram in città.

I lavori si svolgeranno dall'inizio di gennaio alla fine di ottobre 2026 e saranno eseguiti da SNCF Réseau. Riguardano la costruzione di muri di sostegno lungo la futura piattaforma tranviaria, al fine di mettere in sicurezza e stabilizzare il terreno.

Gli interventi saranno organizzati in più fasi: