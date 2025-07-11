La conservazione delle specie naturali spiegata in video
Nell'ambito dell'estensione del tram T13, Île-de-France Mobilités è attivamente impegnata a limitare l'impatto ambientale del progetto. Il terzo episodio dietro le quinte del progetto ci mostra le azioni per preservare le specie protette.
In questa occasione, Xavier Sanchez, esperto ambientale di Île-de-France Mobilités, e Mathieu Bony, responsabile della gestione del progetto per i tram e i treni dell'Ile-de-France presso SNCF réseau, discutono delle misure adottate per la fauna e la flora.
Azioni concrete per preservare le specie naturali:
- L'applicazione del metodo ERC (evitare, ridurre, compensare): un approccio rigoroso volto ad evitare gli impatti sugli ambienti naturali, a ridurli quando sono inevitabili o a compensarli quando non potevano essere evitati o ridotti.
- La riapertura dell'ex Grande Ceinture per ospitare il percorso del tram
- La creazione di cassette nido per uccelli e pipistrelli nella foresta di Saint-Germain
- L'installazione di condotte per consentire agli scoiattoli di attraversare in sicurezza le strade di accesso ai cantieri.
- La creazione di passaggi per la fauna selvatica per consentire a tutte le specie di attraversare i futuri binari del tram
- La creazione di quattro nuovi spazi favorevoli alle specie protette, per la fauna e la flora, con uno zoom sull'Île-de-Devant a Conflans-Saint Honorine e gli sviluppi effettuati.