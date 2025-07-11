La conservazione delle specie naturali spiegata in video

Nell'ambito dell'estensione del tram T13, Île-de-France Mobilités è attivamente impegnata a limitare l'impatto ambientale del progetto. Il terzo episodio dietro le quinte del progetto ci mostra le azioni per preservare le specie protette.

In questa occasione, Xavier Sanchez, esperto ambientale di Île-de-France Mobilités, e Mathieu Bony, responsabile della gestione del progetto per i tram e i treni dell'Ile-de-France presso SNCF réseau, discutono delle misure adottate per la fauna e la flora.

Azioni concrete per preservare le specie naturali: