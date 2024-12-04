L'autorizzazione ambientale è concessa!

Dopo diversi mesi di scambi e consultazioni, l'inchiesta pubblica sull'ambiente, condotta quest'estate, ha permesso a tutti di informarsi e condividere le proprie idee, osservazioni e suggerimenti. Durante questo periodo, ci siamo preoccupati di raccogliere le opinioni degli abitanti, per garantire che il progetto tenesse conto delle aspettative e delle preoccupazioni di tutti. La commissione d'inchiesta ha analizzato il feedback e ha redatto una relazione dettagliata, in cui ha tratto conclusioni motivate sull'intero progetto. Ha inoltre espresso parere favorevole su tutti gli aspetti del fascicolo, il che rappresenta un passo cruciale per il futuro.

Abbiamo anche lavorato per incorporare proposte e suggerimenti fattibili. Sono stati apportati diversi adeguamenti al fine di adattare al meglio questo progetto alle esigenze del territorio. Un grande grazie a tutti coloro che hanno dedicato del tempo a partecipare a questa importante fase!

Una volta conclusa l'inchiesta pubblica, spettava ai servizi statali decidere sul seguito da dare al progetto. Dopo un'analisi approfondita, il decreto di autorizzazione ambientale è stato firmato il 27 novembre, convalidando così la prosecuzione del progetto nel rispetto delle norme ambientali.

Questa autorizzazione segna una svolta decisiva: i primi lavori preparatori potranno iniziare all'inizio del 2025. È un passo che lancia concretamente questo progetto e prepara il terreno per le fasi a venire.