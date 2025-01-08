Uno sguardo all'incontro pubblico del quartiere La Bruyère

© Città di Poissy

Il 27 novembre 2024 si è tenuto un incontro pubblico nel quartiere La Bruyère di Poissy, che ha riunito un centinaio di residenti, rappresentanti della città e le parti interessate al progetto di estensione T13. Questo momento di scambio è stato l'occasione per presentare nel dettaglio i diversi aspetti del progetto:

* Il percorso e le stazioni,

* Il programma di lavoro, globalmente e alla scala del distretto,

* Il sistema di comunicazione messo in atto,

* Le condizioni dei progetti futuri.

La presentazione è stata seguita da una sessione di domande e risposte, durante la quale tutti hanno potuto esprimersi e ottenere informazioni su vari argomenti:

* Il futuro dell'argine adiacente al ponte che sarà demolito tra Avenue Lefebvre e Rue de La Bruyère,

* L'impatto del progetto sul traffico automobilistico.

* L'organizzazione dei trasporti pubblici e in particolare delle fermate degli autobus,

* La creazione di piste ciclabili,

* E molti altri temi legati alla vita quotidiana degli abitanti.

Il verbale dettagliato di questo incontro è ora disponibile qui sotto e nella mediateca del sito web del progetto. Vi invitiamo a consultarlo per saperne di più sugli scambi e le risposte fornite durante e dopo questo incontro.

Grazie a tutti i presenti per la loro partecipazione attiva, e rimanete sintonizzati per seguire le prossime novità del progetto T13!

Un incontro pubblico previsto nel quartiere di Saint-Exupéry

Il prossimo incontro pubblico si terrà il 16 gennaio 2025 alle 19:30 presso il club Saint-Exupéry di Poissy. Riguarderà principalmente gli abitanti di rue Saint-Sébastien, Clos Saint-Exupéry e rue Adrienne Bolland.