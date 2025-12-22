Video - Il ritiro dei ponti ferroviari a Poissy

Uno sguardo indietro a due operazioni che hanno segnato l'anno 2025: la rimozione di due vecchi ponti ferroviari dall'ex Grande Ceinture a Poissy.

I due vecchi ponti ferroviari sono stati rimossi per far posto a un nuovo sviluppo del quartiere. Questi interventi su larga scala sono stati effettuati nel corso di due operazioni cosiddette "punch", effettuate in tempi brevissimi al fine di limitare l'impatto su residenti, pedoni e automobilisti.

In questo video, due esperti vanno dietro le quinte di questa trasformazione: Annaelle RANCELLI, project manager di Ile-de-France Mobilités e Carolina MEIER-HIRMER, pilota operativo di SNCF Réseau.